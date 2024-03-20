Шмыгаль о блокаде границы: уверен, что в ближайшее время будут хорошие результаты

Украина активно работает по разблокированию украинско-польской границы и в правительстве уверены, что в ближайшее время будут хорошие результаты. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

Мы активно работаем на базе координационной платформы, мы работаем с нашими соседними странами, я уверен, что в ближайшее время у нас будут хорошие результаты. Самое важное, о, что мы говорили сегодня - это невозможность блокирования путей солидарности между Украиной и ЕС - сказал Шмыгаль

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