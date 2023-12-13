Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  110401 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  128375 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  123351 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  117292 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  114763 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  117337 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  121799 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  113543 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  125538 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137439 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
12 декабря  •  134299 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  124051 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  143385 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  167703 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132421 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  127887 просмотра
Украина получит 8 миллиардов евро и самолеты F-16 от Дании

Украина получит 8 миллиардов евро и самолеты F-16 от Дании

  •  59351 просмотра
Под Авдеевкой россияне потеряли более 13 тысяч солдат и более двух сотен боевых машин - разведка США

Под Авдеевкой россияне потеряли более 13 тысяч солдат и более двух сотен боевых машин - разведка США

  •  51909 просмотра
Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам

Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам

  •  47500 просмотра
Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро

Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро

  •  46962 просмотра
Из-за ночной атаки рф в Киеве затопило подземный переход

Из-за ночной атаки рф в Киеве затопило подземный переход

  •  43344 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
shmigal-i-pritsker-soglasovali-dalneishee-sotrudnichestvo-ukraini-i-ssha-v-voprosakh-oboroni-i-ekonomicheskoi-ustoichivosti

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 22:00  •  14304 просмотра

Read in English

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Специальный представитель США Пенни Притцкер обсудили проекты, направленные на повышение экономической и оборонной устойчивости Украины, включая будущие инвестиции в инфраструктуру и чистую энергетику. Они также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Байденом.

Премьер-министр Украины  Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер усиление экономической устойчивости Украины. О ходе онлайн-переговоров пишет УНН, со ссылкой на официальный телеграм-канал Дениса Шмыгаля.

Детали

Украинский премьер отметил, что команда Правительства уже работает над реализацией договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Джо Байденом во время их встречи в Вашингтоне.

В разговоре со спецпредставителем США Шмыгаль коснулся проектов, начатых на оборонной конференции. Стороны обсудили проекты совместных производств, которые будут способствовать усилению обороноспособности Украины.

Шмыгаль и Прицкер коснулись не только вызовов настоящего, но но и будущего Украины.

"Рассказал о работе над международным компенсационным механизмом. россия должна заплатить за разрушения, нанесенные нашей стране, своими активами", - подчеркнул Шмыгаль.

Image

Стороны также обсудили точки роста экономики, расширение экспорта, инфраструктурные проекты, инвестиции в чистую энергетику, а также также строительство новых атомных блоков и гидроэлектростанций.

Украинский Премьер выразил убежденность в том, что Украина движется по пути реформ.

"Это позволяет меняться даже во время войны и приближает нашу победу. Благодарен США за неизменно высокий уровень поддержки Украины", - резюмировал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США, чтобы обсудить поддержку Украины

Напомним

Правительство Украины совместно с партнерами готовит матрицу реформ, которая должна охватить все сферы: от экономики до образования, подтверждая приверженность нашей страны реформам, несмотря на российскую агрессию. Это подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль во время во время открытия министерского заседания ОЭСР 11 декабря.

Ранее, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вместе с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном и главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли  запустили программу по начальному диалогу для вступления Украины в ОЭСР.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Шмигаль та Пріцкер узгодили подальшу співпрацю України та США в питаннях оборони та економічної стійкості
Shmyhal and Pritzker agreed on further cooperation between Ukraine and the United States in defense and economic resilience
Новости по теме

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Специальный представитель США Пенни Притцкер обсудили проекты, направленные на повышение экономической и оборонной устойчивости Украины, включая будущие инвестиции в инфраструктуру и чистую энергетику. Они также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Байденом.

Война •   •  14304 просмотра
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

В россии начали лишать гражданства за преступление

россия лишила гражданства двух человек за торговлю наркотиками в москве, используя новый закон, позволяющий лишать гражданства за тяжкие преступления. Оба получили российское гражданство на законных основаниях и были привлечены к ответственности за хранение и перевозку наркотиков.

Криминал и ЧП •   •  12531 просмотра
В россии начали лишать гражданства за преступление

Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ

Украинские войска ведут тяжелые бои на Харьковском направлении. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский показал, как происходит зачистка лесов в Харьковской области от российских войск. Сообщается также, что интенсивные бои идут здесь по всему сектору.

Война •   •  18882 просмотра
Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ

Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС

Зеленский и премьер-министр Италии Мелони скоординировали свои позиции накануне важного заседания Европейского Совета, на котором обсуждались шаги по вступлению Украины в ЕС. Они также обсудили Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Политика •   •  18643 просмотра
Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС

Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с Olx.ua

Министерство обороны Украины заключило партнерство с Olx. ua для набора военнослужащих по контракту, став четвертой компанией, которая присоединилась к этой инициативе. Более 1 000 вакансий для военнослужащих на сайтах-партнерах получили десятки тысяч откликов.

Общество •   •  21097 просмотра
Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с Olx.ua

Украина, Великобритания и Эстония подписали Меморандум о цифровом сотрудничестве - Федоров

Украина, Великобритания и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве для разработки и внедрения решений в сфере искусственного интеллекта и открытых данных для электронного управления. Целью партнерства является обмен опытом и совместные цифровые проекты для повышения эффективности государственного управления.

Технологии •   •  20595 просмотра
Украина, Великобритания и Эстония подписали Меморандум о цифровом сотрудничестве - Федоров

В больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область - Кипер

У пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце.

Война •   •  22923 просмотра
В больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область - Кипер

В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму

Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по сути заявленных жалоб по Крыму, а также решение о приемлемости и сути дела по политическим заключенным.

Политика •   •  23443 просмотра
В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму

Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

По словам Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры.

Технологии •   •  22652 просмотра
Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

Новый глава МИД Польши провел разговор с Кулебой: речь шла об интеграции Украины в ЕС

Сикорский заверил, что Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, в частности относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Политика •   •  25275 просмотра
Новый глава МИД Польши провел разговор с Кулебой: речь шла об интеграции Украины в ЕС