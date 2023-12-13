Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Специальный представитель США Пенни Притцкер обсудили проекты, направленные на повышение экономической и оборонной устойчивости Украины, включая будущие инвестиции в инфраструктуру и чистую энергетику. Они также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Байденом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер усиление экономической устойчивости Украины. О ходе онлайн-переговоров пишет УНН, со ссылкой на официальный телеграм-канал Дениса Шмыгаля.
Детали
Украинский премьер отметил, что команда Правительства уже работает над реализацией договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Джо Байденом во время их встречи в Вашингтоне.
В разговоре со спецпредставителем США Шмыгаль коснулся проектов, начатых на оборонной конференции. Стороны обсудили проекты совместных производств, которые будут способствовать усилению обороноспособности Украины.
Шмыгаль и Прицкер коснулись не только вызовов настоящего, но но и будущего Украины.
"Рассказал о работе над международным компенсационным механизмом. россия должна заплатить за разрушения, нанесенные нашей стране, своими активами", - подчеркнул Шмыгаль.
Стороны также обсудили точки роста экономики, расширение экспорта, инфраструктурные проекты, инвестиции в чистую энергетику, а также также строительство новых атомных блоков и гидроэлектростанций.
Украинский Премьер выразил убежденность в том, что Украина движется по пути реформ.
"Это позволяет меняться даже во время войны и приближает нашу победу. Благодарен США за неизменно высокий уровень поддержки Украины", - резюмировал Шмыгаль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США, чтобы обсудить поддержку Украины
Напомним
Правительство Украины совместно с партнерами готовит матрицу реформ, которая должна охватить все сферы: от экономики до образования, подтверждая приверженность нашей страны реформам, несмотря на российскую агрессию. Это подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль во время во время открытия министерского заседания ОЭСР 11 декабря.
Ранее, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вместе с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном и главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли запустили программу по начальному диалогу для вступления Украины в ОЭСР.
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Специальный представитель США Пенни Притцкер обсудили проекты, направленные на повышение экономической и оборонной устойчивости Украины, включая будущие инвестиции в инфраструктуру и чистую энергетику. Они также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Байденом.
В россии начали лишать гражданства за преступление
россия лишила гражданства двух человек за торговлю наркотиками в москве, используя новый закон, позволяющий лишать гражданства за тяжкие преступления. Оба получили российское гражданство на законных основаниях и были привлечены к ответственности за хранение и перевозку наркотиков.
Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ
Украинские войска ведут тяжелые бои на Харьковском направлении. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский показал, как происходит зачистка лесов в Харьковской области от российских войск. Сообщается также, что интенсивные бои идут здесь по всему сектору.
Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС
Зеленский и премьер-министр Италии Мелони скоординировали свои позиции накануне важного заседания Европейского Совета, на котором обсуждались шаги по вступлению Украины в ЕС. Они также обсудили Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с Olx.ua
Министерство обороны Украины заключило партнерство с Olx. ua для набора военнослужащих по контракту, став четвертой компанией, которая присоединилась к этой инициативе. Более 1 000 вакансий для военнослужащих на сайтах-партнерах получили десятки тысяч откликов.
Украина, Великобритания и Эстония подписали Меморандум о цифровом сотрудничестве - Федоров
Украина, Великобритания и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве для разработки и внедрения решений в сфере искусственного интеллекта и открытых данных для электронного управления. Целью партнерства является обмен опытом и совместные цифровые проекты для повышения эффективности государственного управления.
В больнице умер один из пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область - Кипер
У пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце.
В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму
Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по сути заявленных жалоб по Крыму, а также решение о приемлемости и сути дела по политическим заключенным.
Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников
По словам Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры.
Новый глава МИД Польши провел разговор с Кулебой: речь шла об интеграции Украины в ЕС
Сикорский заверил, что Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, в частности относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.