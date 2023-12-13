Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер усиление экономической устойчивости Украины. О ходе онлайн-переговоров пишет УНН, со ссылкой на официальный телеграм-канал Дениса Шмыгаля.

Детали

Украинский премьер отметил, что команда Правительства уже работает над реализацией договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Джо Байденом во время их встречи в Вашингтоне.

В разговоре со спецпредставителем США Шмыгаль коснулся проектов, начатых на оборонной конференции. Стороны обсудили проекты совместных производств, которые будут способствовать усилению обороноспособности Украины.

Шмыгаль и Прицкер коснулись не только вызовов настоящего, но но и будущего Украины.

"Рассказал о работе над международным компенсационным механизмом. россия должна заплатить за разрушения, нанесенные нашей стране, своими активами", - подчеркнул Шмыгаль.

Стороны также обсудили точки роста экономики, расширение экспорта, инфраструктурные проекты, инвестиции в чистую энергетику, а также также строительство новых атомных блоков и гидроэлектростанций.

Украинский Премьер выразил убежденность в том, что Украина движется по пути реформ.

"Это позволяет меняться даже во время войны и приближает нашу победу. Благодарен США за неизменно высокий уровень поддержки Украины", - резюмировал Шмыгаль.

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Напомним

Правительство Украины совместно с партнерами готовит матрицу реформ, которая должна охватить все сферы: от экономики до образования, подтверждая приверженность нашей страны реформам, несмотря на российскую агрессию. Это подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль во время во время открытия министерского заседания ОЭСР 11 декабря.

Ранее, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вместе с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном и главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли запустили программу по начальному диалогу для вступления Украины в ОЭСР.