Шмыгаль и парлемантари Франции обсудили инициативы по увеличению помощи Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль и делегация Национального собрания Франции во главе с председателем Яэль Брон-Пиве обсудили инициативы по увеличению помощи Украине, оборонное сотрудничество и восстановление, передает УНН.

"Франция остается среди лидеров в поддержке Украины", - написал Шмыгаль.

Он поблагодарил за весомую помощь во время встречи с делегацией Национального собрания Франции во главе с председателем Яэль Брон-Пиве.

"Обсудили французские инициативы по увеличению помощи нашему государству, оборонное сотрудничество и восстановление. Проинформировал партнеров о последствиях обстрелов энергетической инфраструктуры, отметил что необходимо усилить ПВО для защиты людей", - сообщил Шмыгаль.

Также он отметил важность конфискации российских активов для нужд Украины.

"Рассчитываем на содействие французских парламентариев в этом вопросе. Ценим наш высокий уровень двустороннего сотрудничества", - отмечал Шмыгаль.

Дополнение

Министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция передаст Украине списанную военную технику, а не просто ее выбросит.