Шевченко объяснил, почему "Динамо" победило "Шахтер"

"Анализировать игру, наверное, будут тренеры клубов. По-моему, "Динамо" победило, потому что хотелось этого больше. Я вижу, что киевляне хорошо подготовлены, у них сейчас стартует отбор в Лигу чемпионов, поэтому увидел команду в хорошем физическом состоянии", - отметил Шевченко.

Также рулевой сборной считает, что команда Хацкевича выбрала верный тактический путь.

"Динамо" правильно выбрало тактику, сыграв компактно позади, при этом не давая никакого пространства сопернику. Поэтому "Шахтеру" было тяжеловато, хотя "горняки" и владели инициативой, но моменты начали создавать лишь в конце поединка.

В общем, получилась хорошая игра. Приятно, что пришло так много людей на стадион - давно не видел столько болельщиков на "Олимпийском", - добавил наставник.

Напомним, что Паулу Фонсека сравнил себя с тренером "Динамо", назвав Хацкевища более лучшим наставником.