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Шевченко пояснив, чому "Динамо" перемогло "Шахтар"

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми враженнями від центрального матчу чемпіонату України між "Динамо" та "Шахтарем" (1:0), повідомляє УНН з посиланням на сайт киян.

"Аналізувати гру, напевно, будуть тренери клубів. Як на мене, "Динамо" перемогло, тому що хотіло цього більше. Я бачу, що кияни добре підготовлені, у них зараз стартує відбір до Ліги чемпіонів, тому побачив команду в хорошому фізичному стані", - зауважив Шевченко.

Також рульовий збірної вважає, що команда Хацкевича обрала вірний тактичний шлях.

"Динамо" правильно обрало тактику, зігравши компактно позаду, при цьому не даючи жодного простору супернику. Тому "Шахтарю" було важкувато, хоч "гірники" і володіли ініціативою, але моменти почали створювати лише наприкінці поєдинку.

Загалом, вийшла хороша гра. Приємно, що прийшло так багато людей на стадіон – давно не бачив стільки вболівальників на "Олімпійському", - додав наставник.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека порівняв себе із тренером "Динамо", назвавши Хацкевища більш кращим наставником.

Українські Національні Новини

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