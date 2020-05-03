Шевченко назвал лучшего специалиста по пенальти

"Пенальти всегда бил по-разному, но чаще всего - по вратарю. Нас готовили, говорили, как себя ведут голкиперы, но удар с 11-метровой отметки - это в первую очередь психология. Бывает, вратари хорошо играют. У них гораздо меньше шансов, но лучшие из них как раз и отличаются таким мастерством. Могу точно сказать, что для меня главным специалистом в этом вопросе с голкиперов всегда был Александр Шовковский", - подчеркнул Шевченко.

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Добавим, в "Милане" Шевченко забил 28 пенальти из 33 попыток.