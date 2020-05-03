Шевченко назвав найкращого фахівця з пенальті

"Пенальті завжди бив по-різному, але найчастіше - по воротарю. Нас готували, говорили, як себе ведуть голкіпери, але удар з 11-метрової позначки - це в першу чергу психологія. Буває, воротарі добре грають. У них набагато менше шансів, але кращі з них якраз і відрізняються такою майстерністю. Можу точно сказати, що для мене головним фахівцем в цьому питанні з голкіперів завжди був Олександр Шовковський", - підкреслив Шевченко.

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Додамо, в "Мілані" Шевченко забив 28 пенальті із 33 спроб.