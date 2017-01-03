Шесть человек пострадали в результате ДТП в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Житомирской области 1 января, травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.
Установлено, что 1 января около 21:30 на автодороге между селами Кропивня - Голубовка водитель автомобиля ВАЗ-21213, 50-летний местный житель, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 24-летнего жителя района.
В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры автомобиля ВАЗ-2106: 39-летняя женщина и ее 5-месячный сын, 41-летняя женщина и 48-летний мужчина, все жители с. Вольня. Травмированных были госпитализированы в Коростышевскую ЦРБ.
По факту дела открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.