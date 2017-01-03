Шестеро осіб постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині

Встановлено, що 1 січня близько 21.30 на автодорозі між селами Кропивня — Голубівка водій автомобіля ВАЗ-21213, 50-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106 під керуванням 24-річного жителя району.

Унаслідок пригоди травми різного ступеню тяжкості отримали обидва водії, а також пасажири автомобіля ВАЗ-2106: 39-річна жінка та її 5-місячний син, 41-річна жінка і 48-річний чоловік, усі жителі с. Вільні. Травмованих було госпіталізовано до Коростишівської ЦРЛ.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.