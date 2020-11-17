Шахтерам выделили 1,4 млрд грн - Минэнерго

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 8275 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 36420 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 78202 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 109675 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87916 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 96155 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102427 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101319 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Шахтерам выделили 1,4 млрд грн - Минэнерго

Шахтерам выделили 1,4 млрд грн - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 13418 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Госбюджете предусмотрели 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, возникшей в данный момент. Соответствующий закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") сегодня приняли народные депутаты, сообщает Минэнерго, передает УНН.

Закон в то же время будет способствовать пополнению Фонда борьбы с COVID-19 на 8,9 млрд грн, отметили в ведомстве. Источник средств - обязательные выплаты НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта" в госбюджет.

Как сообщалось ранее, Минэнерго завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет цель, в частности, оптимизации расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащих интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющихся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

В рамках подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры. Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта "Великомостовская", которая расположена на западе страны, в городе Червоноград, и потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта "5/6", расположенная на востоке в городе Мирноград, и имеет потенциал технологического кластера.

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