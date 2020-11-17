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Шахтарям виділили 1,4 млрд грн – Міненерго

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Відповідний закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") сьогодні прийняли народні депутати, повідомляє Міненерго, передає УНН.

Закон водночас сприятиме поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн, зазначили у відомстві. Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК "Нафтогаз" та АТ "Укрнафта" до держбюджету.

Як повідомлялося раніше, Міненерго завершило підготовку проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на сучасні інноваційні центри. Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта "Великомостівська", яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.

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