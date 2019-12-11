"Шахтер" и "Аталанта" объявили стартовые составы в матче за выход в плей-офф ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. одиннадцатое декабря. УНН. Перед началом поединка 6 тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" стали известными стартовые составы коллективов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Шестеро украинский начнут матч в стартовом составе “горняков”.
“Шахтер”: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.
На скамейке запасных оказались О. Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Марлос, Коноплянка, Соломон, Дентиньо.
“Аталанта”: Голлини — Масьелло, Джимшити, Паломино — Кастано, где Рон, Фройлер, Госенс — Пашалич, Гомес — Муриель.
В запасе остался украинец Руслан Малиновский, а также: Спортьелло, Гатебур, Арана, Ибаньес, Траоре, Бэрроу.
Стоит отметить, что победа на прямую выведет “Шахтер” в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также “горняков” устроит ничья, если в другой игре “Динамо” Загреб потеряет баллы против “Манчестер Сити”.
Добавим, что встреча будет стартовать на ОСК “Металлист” в Харькове в 19:55.