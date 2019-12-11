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"Шахтар" та "Аталанта" оголосили стартові склади у матчі за вихід в плей-офф ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Перед початком поєдинку 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів “Шахтар” — “Аталанта” стали відомими стартові склади колективів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Шестеро українців почнуть матч у стартовому складі “гірників”.

“Шахтар”: Пятов — Додо, Крівцов, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко, Патрік — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.

На лавці для запасних опинилися: О. Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Марлос, Коноплянка, Соломон, Дентінью.

“Аталанта”: Голліні — Мас’єлло, Джімшиті, Паломіно — Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс — Пашаліч, Гомес — Муріель.

У запасі залишився українець Руслан Маліновський, а також: Спортьєлло, Гатебур, Арана, Ібаньєс, Траоре, Берроу.

Варто відзначити, що перемога на пряму виведе “Шахтар” до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Також “гірників” влаштує нічия, якщо в іншій грі “Динамо” Загреб втратить бали проти “Манчестер Сіті”.

Додамо, що зустріч стартуватиме на ОСК “Металіст” у Харкові о 19:55.

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