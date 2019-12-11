"Шахтар" та "Аталанта" оголосили стартові склади у матчі за вихід в плей-офф ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Перед початком поєдинку 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів “Шахтар” — “Аталанта” стали відомими стартові склади колективів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Шестеро українців почнуть матч у стартовому складі “гірників”.
“Шахтар”: Пятов — Додо, Крівцов, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко, Патрік — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.
На лавці для запасних опинилися: О. Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Марлос, Коноплянка, Соломон, Дентінью.
“Аталанта”: Голліні — Мас’єлло, Джімшиті, Паломіно — Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс — Пашаліч, Гомес — Муріель.
У запасі залишився українець Руслан Маліновський, а також: Спортьєлло, Гатебур, Арана, Ібаньєс, Траоре, Берроу.
Варто відзначити, що перемога на пряму виведе “Шахтар” до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Також “гірників” влаштує нічия, якщо в іншій грі “Динамо” Загреб втратить бали проти “Манчестер Сіті”.
Додамо, що зустріч стартуватиме на ОСК “Металіст” у Харкові о 19:55.