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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15362 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20214 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65916 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 75383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102024 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109179 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116555 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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"Шахтер" продолжил серию разгромных побед в УПЛ

"Шахтер" продолжил серию разгромных побед в УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий “Шахтер” в Харькове провел поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги против ФК “Мариуполь”, передает корреспондент УНН.

Первым изменить цифры на табло удалось фулбэку “горняков” Исмаили. Голевая атака началась с правого фланга. Бутко на Финти пробросил мяч и прошел мимо оппонента, отдав прострельную передачу в штрафную. В штрафной зоне камерунский защитник Дава ошибся в простой ситуации, промахнувшись по мячу. Бразилец Исмаили набегал вторым темпом и нанес удар без сопротивления — 1:0.

В конце тайма хозяева удвоили счет. Марлос благодаря индивидуальному мастерству убрал с пути Непляха и пробил в дальний нижний угол. Худжамов отреагировал на удар Марлоса в середине следующей половины, но мяч отлетел к Феррейры, аргентинец переправил его на Фреда, который совершил победный результат дончан — 3:0.

Таким образом, “Шахтер” с 57 пунктами лидирует в чемпионате. “Мариуполь” имеет 33 балла и замыкает 5-ку лучших.

Кроме того добавим, что в последних пяти баталиях УПЛ “Шахтер” трижды побеждал 3:0 и дважды — 5:0.

Украинские Национальные Новости

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