"Шахтер" продолжил серию разгромных побед в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий “Шахтер” в Харькове провел поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги против ФК “Мариуполь”, передает корреспондент УНН.
Первым изменить цифры на табло удалось фулбэку “горняков” Исмаили. Голевая атака началась с правого фланга. Бутко на Финти пробросил мяч и прошел мимо оппонента, отдав прострельную передачу в штрафную. В штрафной зоне камерунский защитник Дава ошибся в простой ситуации, промахнувшись по мячу. Бразилец Исмаили набегал вторым темпом и нанес удар без сопротивления — 1:0.
В конце тайма хозяева удвоили счет. Марлос благодаря индивидуальному мастерству убрал с пути Непляха и пробил в дальний нижний угол. Худжамов отреагировал на удар Марлоса в середине следующей половины, но мяч отлетел к Феррейры, аргентинец переправил его на Фреда, который совершил победный результат дончан — 3:0.
Таким образом, “Шахтер” с 57 пунктами лидирует в чемпионате. “Мариуполь” имеет 33 балла и замыкает 5-ку лучших.
Кроме того добавим, что в последних пяти баталиях УПЛ “Шахтер” трижды побеждал 3:0 и дважды — 5:0.