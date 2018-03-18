"Шахтар" продовжив серію розгромних перемог в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Лідер чемпіонату України з футболу донецький “Шахтар” у Харкові провів поєдинок 24-го туру Української Прем’єр-ліги проти ФК “Маріуполь”, передає кореспондент УНН.
Першому змінити цифри на табло вдалося фулбеку “гірників” Ісмаїлі. Гольова атака почалася з правого флангу. Бутко на фінті прокинув м’яч і пройшов повз опонента, віддавши прострільну передачу у штрафну. У карній зоні камерунський оборонець Дава помилився у простій ситуації, промахнувшись по м’ячу. Бразилець Ісмаїлі набігав другим темпом та завдав удару без опору — 1:0.
Наприкінці тайму господарі подвоїли рахунок. Марлос завдяки індивідуальній майстерності прибрав зі шляху Непляха і пробив у дальній нижній кут. Худжамов відреагував на удар Марлоса в середині наступної половини, але м’яч відлетів до Феррейри, аргентинець переправив його на Фреда, який довершив переможний результат донеччан — 3:0.
Таким чином, “Шахтар” з 57 пунктами лідирує в чемпіонаті. “Маріуполь” має 33 бали і замикає 5-ку кращих.
Крім того додамо, що в останніх п’яти баталіях УПЛ “Шахтар” тричі перемагав 3:0 та двічі — 5:0.