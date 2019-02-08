Мошенник обменял пенсию дедушки на сувенирные доллары
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Житель города Кагарлык, 90-летний дедушка, получил в одном из банкоматов пенсию и попал на мошенника. Дедушке объяснили, будто он потерял деньги и таким образом выманил у дедушки всю пенсию, которую обменял на сувенирные доллары. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Старого жителя города Кагарлык так "заморочил" незнакомец, после того пенсионер, сам того не понимая, пришел в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина оставил у него деньги. Полиция возобновила события того дня. 90-летний житель города Кагарлык среди бела дня в одном из банкоматов получил пенсию в размере 4000 гривен. Зашел в магазин приобрести продукты, где его заметили мошенники-гастролеры", - говорится в сообщении.
Один мошенников отвел дедушки за угол дома, объясняя, что как бы тот потерял деньги. Злодей выманил всю пенсию дедушки, а взамен оставил ему валюту - сувенирные доллары. В дальнейшем работники Кагарлицкого отделения полиции изъяли их в качестве вещественных доказательств.
Мошенников задержали через двое суток. Ими оказались трое мужчин, двое из города Днепр и житель Черкасской области. Они передвигались на автомобиле по дорогам столичной области и легкомысленно рассчитывали, что их даже никто не будет искать.
Сейчас сотрудники полиции доказали причастность к совершенному мошенничества одного из них. Это 58-летний житель Днепра, который уже был осужден за совершение аналогичного преступления. Злоумышленника опознал обманутый дедушка.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления ему подозрения в совершении мошенничества.
Напомним, в Киеве мошенник, путем использования поддельных документов завладел объектами недвижимого имущества в г. Киеве на общую сумму более 5 млн. грн.