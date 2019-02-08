Шахрай обміняв пенсію дідуся на сувенірні долари

"Старенького жителя міста Кагарлик так «задурив» незнайомець, що після того пенсіонер, сам того не розуміючи, прийшов до поліції із заявою про те, що невідомий чоловік залишив у нього гроші. Поліція відновила події того дня. 90-річний житель міста Кагарлик серед білого дня в одному з банкоматів отримав пенсію у розмірі 4 тисячі гривень. Зайшов до магазину придбати продукти, де його помітили шахраї-гастролери" - йдеться у повідомленні.

Один шахраїв відвів дідуся за ріг будинку, пояснюючи, що ніби той загубив гроші. Лиходій виманив всю пенсію дідуся, а натомість залишив йому валюту – сувенірні долари. У подальшому працівники Кагарлицького відділення поліції вилучили їх у якості речових доказів.

Шахраїв затримали через дві доби. Ними виявилися троє чоловіків, двоє з міста Дніпро та житель Черкащини. Вони пересувались на автомобілі дорогами столичної області і легковажно розраховували, що їх навіть ніхто не буде розшукувати.

Наразі працівники поліції довели причетність до скоєного шахрайства одного з них. Це 58-річний житель Дніпра, який вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину. Зловмисника опізнав ошуканий дідусь.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення йому підозри у скоєнні шахрайства.

Нагадаємо, у Києві шахрай, шляхом використання підроблених документів заволодів об’єктами нерухомого майна у м. Києві на загальну суму понад 5 млн. грн.