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Шахрай обміняв пенсію дідуся на сувенірні долари

Шахрай обміняв пенсію дідуся на сувенірні долари

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Житель міста Кагарлик, 90-річний дідусь, отримав в одному з банкоматів пенсію та потрапив на шахрая. Старенькому пояснили, що ніби він загубив гроші і таким чином видурив у дідуся всю пенсію, яку обміняв на сувенірні долари. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Старенького жителя міста Кагарлик так «задурив» незнайомець, що після того пенсіонер, сам того не розуміючи, прийшов до поліції із заявою про те, що невідомий чоловік залишив у нього гроші. Поліція відновила події того дня. 90-річний житель міста Кагарлик серед білого дня в одному з банкоматів отримав пенсію у розмірі 4 тисячі гривень. Зайшов до магазину придбати продукти, де його помітили шахраї-гастролери" - йдеться у повідомленні.

Один шахраїв відвів дідуся за ріг будинку, пояснюючи, що ніби той загубив гроші. Лиходій виманив всю пенсію дідуся, а натомість залишив йому валюту – сувенірні долари. У подальшому працівники Кагарлицького відділення поліції вилучили їх у якості речових доказів.

Шахраїв затримали через дві доби. Ними виявилися троє чоловіків, двоє з міста Дніпро та житель Черкащини. Вони пересувались на автомобілі дорогами столичної області і легковажно розраховували, що їх навіть ніхто не буде розшукувати.

Наразі працівники поліції довели причетність до скоєного шахрайства одного з них. Це 58-річний житель Дніпра, який вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину. Зловмисника опізнав ошуканий дідусь.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення йому підозри у скоєнні шахрайства.

Нагадаємо, у Києві шахрай, шляхом використання підроблених документів заволодів об’єктами нерухомого майна  у м. Києві на загальну суму понад 5 млн. грн.

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