"Шахед", залетев в беларусь, взорвался в 55 км от бобруйска - "Гаюн"

"Шахед" взорвался в 55 км от бобруйска в беларуси, куда залетел накануне, сообщил накануне вечером мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

"Беларускі Гаюн" выяснил, что дрон-камикадзе типа "шахед", который зашел в беларусь в районе 8:40 утра, разбился в октябрьском районе гомельской области. По нашим данным, "шахед" упал между городским поселком паричи и агрогородком любань гомельской области, что в 55 км от города бобруйск и в 120 км от границы с Украиной", - говорится в сообщении.

"Более того, нам доподлинно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает - "шахеды", которые залетают на территорию беларуси, - никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины", - указали в "Беларускі Гаюн".

Воздушные силы: с вечера уничтожены два "шахеда", еще два локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси