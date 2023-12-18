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Северная Корея запустила вторую баллистическую ракету: на этот раз дальнего радиуса действия - Reuters

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 04:05  •  1501 просмотра

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Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия, которую отслеживали южнокорейские военные и Япония, что свидетельствует о полете продолжительностью 73 минуты, который покрыл 1000 км. Это произошло после запуска ракеты малой дальности и осуждения Северной Кореей "подготовки США к ядерной войне"

Северная Корея в понедельник, 18 декабря, запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейских военных, передает УНН.

Детали

По сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракету запустили из района вблизи столицы Пхеньяна в направлении моря у восточного побережья Северной Кореи.

Японская телерадиокомпания, ссылаясь на Министерство обороны Японии, сообщила, что это могла быть ракета дальнего радиуса действия.

Сообщается, что международный аэропорт, который обслуживает Пхеньян, является местом, откуда Северная Корея ранее запускала межконтинентальные баллистические ракеты, и, как подозревают, является также местом расположения завода по сборке ракет.

В Японии заявили, что запущенная межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела дистанцию в 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 6 тыс. км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, заявил парламентский вице-министр обороны Японии Синго Мияке.

Контекст

Запуск ракеты в понедельник состоялся после того, как в воскресенье вечером Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности, которая пролетела около 570 км от района вблизи Пхеньяна и упала в океан.

После этого запуска Северная Корея выступила с заявлением, в котором в котором осудила Соединённые Штаты за организацию того, что она назвала "подготовкой к ядерной войне", в том числе за прибытие атомной подводной лодки в Южную Корею в воскресенье.

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