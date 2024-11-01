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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северная Корея и рф провели совместную технологическую выставку

Северная Корея и рф провели совместную технологическую выставку

Киев  •  УНН

04:04 • 1010 просмотра

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В Пхеньяне завершилась совместная выставка инновационных технологий КНДР и террористической страны. Мероприятие стало демонстрацией углубления сотрудничества между странами после встречи их лидеров в июне.

Северная Корея и рф завершили совместную выставку технологических продуктов в Пхеньяне. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Выставка, на которой были представлены инновационные гаджеты от компаний обеих стран, стала символом укрепления сотрудничества между Пхеньяном и москвой. Это мероприятие проходило на фоне повышения военной и экономической интеграции между государствами, которые стремятся противостоять международному давлению.

Сотрудничество между террористической страной и Северной Кореей активизировалось после встречи лидеров двух стран в июне, когда они обещали усилить партнерство в различных сферах. Во время выставки были представлены новейшие технологии, что подчеркивает намерения обеих стран развивать совместные проекты.

Северная Корея отправила в рф 7000 контейнеров с боеприпасами и военной техникой18 марта 2024, 21:31 • 38153 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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