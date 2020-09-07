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СЕТАМ провел уже 63 656 успешных аукционов по арестованному имуществу на 9,3 млрд грн

Киев • УНН

 • 13272 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" с 2015 года провело 63 656 успешных аукционов по арестованному имуществу на 9,3 млрд грн и доказало свою эффективность. Об этом сказал гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро во время организованной предприятием совместно с проектом ЕС "Право-Justice" конференции на тему "Текущее состояние рынка реализации арестованного имущества и пути его развития", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП.

СЕТАМ провел уже 63 656 успешных аукционов по арестованному имуществу на 9,3 млрд грн

"СЕТАМ с 2015 года осуществляет мероприятия по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов, технологического обеспечения, сохранения и защиты данных, содержащихся в ней, организацию и проведение электронных торгов и другие функции, предусмотренные Порядком реализации арестованного имущества. Командой предприятия было проведено 63 656 успешных аукционов на 9,3 млрд грн. Рост цены составляет в среднем 12%", - рассказал Мамро.

Гендиректор СЕТАМ рассказал также присутствующим о ходе работы над изменениями в Порядок реализации арестованного имущества.

"Приказ Минюста о переходе на двухуровневую систему реализации имущества будет реализовано в кратчайшие сроки, над этим уже работает рабочая группа в состав которой входят работники ГП "СЕТАМ" и ГП "Прозорро.Продажи". Я уверен, что результатом реализации данного проекта останутся довольны все игроки рынка", - отметил Мамро.

Отдельно он остановился на сотрудничестве с частными исполнителями, которые показали существенные результаты по продаже имущества на аукционе, превысив показатели Государственной исполнительной службы в 2020 году на 332 млн грн.

"Но в то же время нельзя забывать о ежедневной, кропотливой работе государственных исполнителей по взысканию алиментов, штрафов и т.д., которые, хотя и не так заметны в денежном эквиваленте, однако несут значительное социальное значение", - добавил руководитель СЕТАМ.

Ранее в УНН рассказали о новых интересных лотах СЕТАМ.

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