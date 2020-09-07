СЕТАМ провів вже 63 656 успішних аукціонів з арештованого майна на 9,3 млрд грн

“СЕТАМ з 2015 року здійснює заходи із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів та інші функції, які передбачені Порядком реалізації арештованого майна. Командою підприємства було проведено 63 656 успішних аукціонів на 9,3 млрд грн. Зростання ціни становить в середньому 12%”, — розповів Мамро.

Гендиректор СЕТАМ розповів також присутнім про перебіг роботи над змінами до Порядку реалізації арештованого майна.

“Наказ Мін’юсту щодо переходу на дворівневу систему реалізації майна буде реалізовано в найкоротший час, над цим вже працює робоча група до складу якої входять працівники ДП „СЕТАМ“ та ДП „Прозорро.Продажі“. Я впевнений, що результатом реалізації даного проєкту залишаться задоволені всі гравці ринку”, — зазначив Мамро.

Окремо він зупинився на співпраці з приватними виконавцями, які показали суттєві результати з продажу майна на аукціоні, перевищивши показники Державної виконавчої служби у 2020 році на 332 млн грн.

“Але, водночас, не можна забувати про щоденну, кропітку роботу державних виконавців зі стягнення аліментів, штрафів тощо, які, хоч і не так помітні у грошовому еквіваленті, проте несуть значне соціальне значення”, — додав керівник СЕТАМу.

Раніше в УНН розповіли про нові найцікавіші лоти СЕТАМу.