Сеть национального лидера по обмену валют KИT Group выросла до 93 отделений – компания расширила сеть в Черкасской области

KИT Group, одна из ведущих сетей пунктов обмена валют и финансовых сервисов в Украине, продолжает активное расширение своего присутствия в регионах, передает УНН.

С открытием первого отделения в городе Умань Черкасской области сеть отделений компании достигла 93. В пресс-службе KИT Group уточнили, что для Черкасской области это второе представительство в регионе.

"Новое отделение в Умани расположено по адресу ул. Европейская, 48. Это удобная локация неподалеку от центра города, обеспечивающая жителям Умани доступ к качественным финансовым услугам и современному обслуживанию KИT Group. Новое отделение продолжает тенденцию обновленной бренд-айдентики", — сообщили в пресс-службе компании.

В KИT Group заявили, что шаг по расширению ее сети в Черкасской области является логическим продолжением стратегии компании по обеспечению доступа для украинцев к лучшим финансовым решениям во всех регионах присутствия.

"Клиенты в Умани теперь смогут воспользоваться всеми преимуществами национального лидера с сетью охвата по всей Украине, гарантирующей высокие стандарты удобства сервисов и выгодные условия обмена валют, которые KИT Group предлагает по всей Украине. Сервисы компании постоянно совершенствуются, повышая стандарты обслуживания и внедряя современные технологии для улучшения опыта пользователей", – сообщили в КИТ Group.

По данным пресс-службы компании, ее клиенты в Умани получат доступ к уникальной сервисной опции на украинском рынке обмена валют – онлайн-фиксации обменного курса на 60 минут через официальный сайт компании. Это инновационное решение позволяет спланировать обмен валют в удобное время, даже при быстрой смене курсов. Это делает валютообменные операции более простыми и выгодными. Кроме того, в пунктах обмена валют сети KИT Group можно обменять оптовые суммы по специальным, еще более выгодным условиям.

В последние два года KИT Group значительно расширила свою сеть, открыв новые отделения в Житомире, Черновцах, Киеве, Днепре, Каменском, Ровно, Ивано-Франковске, а теперь и в Умани.

"Черкасская область стала важным регионом развития сети, и это новое отделение является логическим продолжением расширения компании в центральной части Украины, — заявили в пресс-службе компании.

KИT Group — международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, флагманским направлением деятельности которой является обмен валют. КИТ Group – один из крупнейших операторов этого сегмента финансового рынка. По данным Национального банка Украины занимает первые места отраслевого рейтинга по суммам уплаченных налогов, размеру капитала и успешности бизнеса по финансовому результату. Сеть KИT Group из более чем 93 пунктов обмена охватывает 29 крупнейших городов Украины. Деятельность компании соответствует регуляторным требованиям НБУ.

Многолетние усилия KИT Group по достижению лидерских позиций, совершенствованию сервисов, клиентской и IT-инфраструктуры были отмечены престижной отраслевой премией Banker Awards 2024 в номинации "Надежный технологический партнер по обменным операциям".