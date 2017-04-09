Сервис выдачи загранпаспортов возобновит работу во вторник - В.Полищук
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сайт государственной компании "Документ" возобновит работу по оформлению и выдаче загранпаспортов во вторник. Об этом в эфире " 112 Украина " сообщил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, передает УНН.
"Пока работа по выдаче загранпаспортов приостановлена. И, как мне сообщила руководство ГП "Документ", уже в Киеве эта работа должна восстановиться во вторник. Сейчас проводятся соответствующие мероприятия по восстановлению этой работы", - отметил В.Полищук.
Он отметил, что в минувший четверг после обеда работа по оформлению паспортов ГП "Документ" и центрами предоставления административных услуг при РГА была остановлена из-за следственные действия СБУ. Работу удалось восстановить в пятницу к обеду, но следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам .
Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС . После этого, 6 апреля сайт государственной компании "Документ" работал со сбоями .