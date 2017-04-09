Сервис выдачи загранпаспортов возобновит работу во вторник - В.Полищук

"Пока работа по выдаче загранпаспортов приостановлена. И, как мне сообщила руководство ГП "Документ", уже в Киеве эта работа должна восстановиться во вторник. Сейчас проводятся соответствующие мероприятия по восстановлению этой работы", - отметил В.Полищук.

Он отметил, что в минувший четверг после обеда работа по оформлению паспортов ГП "Документ" и центрами предоставления административных услуг при РГА была остановлена ​​из-за следственные действия СБУ. Работу удалось восстановить в пятницу к обеду, но следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам .



Напомним, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС . После этого, 6 апреля сайт государственной компании "Документ" работал со сбоями .