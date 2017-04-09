Сервіс видачі закордонних паспортів відновить роботу у вівторок - В.Поліщук

“Поки що робота з видачі закордонних паспортів припинена. І, як мені повідомила керівництво ДП"Документ", уже в Києві ця робота повинна відновитися у вівторок. Зараз проводяться відповідні заходи з відновлення цієї роботи”, — зазначив В.Поліщук.

Він зазначив, що у минулий четвер після обіду робота з оформлення паспортів ДП “Документ” і центрами надання адміністративних послуг при РДА була зупинена через слідчі дії СБУ. Роботу вдалося відновити в п’ятницю до обіду, але слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, сайт державної компанії “Документ” припинив оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин.



Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Після цього, 6 квітня сайт державної компанії “Документ” працював зі збоями.