Средняя зарплата в Киеве в январе-феврале превысила 16 тысяч грн - Госстат

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В январе-феврале 2020 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16117 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 14,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление статистики в Киеве.