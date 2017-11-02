Среди символов емодзи может появиться украинский борщ

В понедельник, 30 ноября, официальная страница Украины в Twitter предложила компании Apple и Google собственный вариант емодзи, изображающая национальное блюдо.

“Недавно Томас Бекдал начал важную дискуссию о емодзи бургеров. Мы хотим пойти еще дальше: Google и Apple, время создать емодзи с борщом!” — говорится в сообщении.

После этого американский ресурс Mashable опубликовал статью “Забудьте о бургерах! Украинцы хотят емодзи для борща”.

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Представитель Mashable после беседы с пресс-службой Twitter-страницы Украины отметил, что украинские разработчики уже работают над созданием фирменного емодзи. Сейчас они оценивают критерии “Unicode emoji”, чтобы “воплотить мечту о ”борщ-емодзи“ в реальность”.

Кроме прочего, в пресс-службе рассказали об огромном влиянии, которое повлекл борщ на мировое общество: блюдо вдохновляло известных поэтов, ученых и политиков на важные открытия.

“Многие поэты, ученые и политики внесли свой вклад в мировую историю после горячей чашки борща (это чистая правда!). Мы считаем, что это историческое дело должно найти свое заслуженное место в гордой семье емодзи-блюд”, - заявил пресс-секретарь.