Серед символів емодзі може з’явитись український борщ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Американський портал Mashable присвятив статтю українському борщу після того, як українці запропонували компанії Apple створити емодзі для борщу, передає УНН з посиланням на портал.
У понеділок, 30 листопада, офіційна сторінка України в Twitter запропонувала компанії Apple та Google власний варіант емодзі, що зображає національну страву.
“Нещодавно Томас Бекдал почав важливу дискусію щодо емодзі бургерів. Ми хочемо піти ще далі: Google та Apple, чаc створити емодзі з борщем!” — йдеться у повідомленні.
Після цього американський ресурс Mashable опублікував статтю “Забудьте про бургери! Українці хочуть емодзі для борщу”.
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Представник Mashable після бесіди з прес-службою Twitter -сторінки України зазначив, що українські розробники вже працюють над створенням фірмового емодзі. Зараз вони оцінюють критерії “Unicode emoji”, щоб “втілити мрію про „борщ-емодзі“ в реальність”.
Окрім іншого, в прес-службі розповіли про величезний вплив, який спричинив борщ на світове суспільство: страва надихала відомих поетів, вчених та політиків на важливі відкриття.
“Багато поетів, вчених та політиків зробили свій внесок у світову історію після гарячої чашки борщу (це чиста правда!). Ми вважаємо, що ця історична справа повинна знайти своє заслужене місце в гордій сім’ї емодзі-страв”, — заявив прес-секретар.