Бронхит, ангина, пневмония: среди российских "частично мобилизованных" в беларуси фиксируют вспышку заболеваний - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На территорию беларуси продолжают поступать подразделения вс рф, которые преимущественно состоят из так называемых "частично мобилизованных" граждан. В настоящее время среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. Об этом информирует ГУР МО Украины, передает УНН.
Детали
Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем, сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий.
В основном это заболевание дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта.
"В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в беларусь военных и мобилизованных медиков из россии", - сообщает разведка.
В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования СРБ (обуз-лесновской). Вспышка заболеваний на нем также связана с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.
Также в беларуси растет напряженность между военными двух государств.
"Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам. Военная полиция рб не может сдерживать противоправное поведение россиян", - информирует ГУР.
В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами из вс рб на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик.
"Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в беларуси", - добавили там.
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