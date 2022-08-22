"Сербия — единственное государство Европы, которое не ввело санкции и не являлось частью антироссийской истерии" - министр

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13649 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 44389 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 91076 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 126011 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124802 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275726 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134973 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122697 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377248 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84293 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
67%
Популярные новости

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 6534 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13450 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11425 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 9640 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 5304 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275724 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298739 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377248 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353497 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399660 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79708 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113336 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132918 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171872 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81049 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Сербия — единственное государство Европы, которое не ввело санкции и не являлось частью антироссийской истерии" - министр

Киев • УНН

 • 209881 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр внутренних дел Сербии встретился с министром иностранных дел россии сергеем лавровым в понедельник в Москве в рамках редкого визита государственного чиновника из Европы. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

"Сербия — единственное государство Европы, которое не ввело санкции и не являлось частью антироссийской истерии" - министр

Детали

Сербский министр подчеркнул отказ Белграда присоединиться к западным санкциям против россии из-за ее войны в Украине.

Министр внутренних дел Александр Вулин, известный своей пророссийской и антизападной позицией, сказал лаврову, что «Сербия — единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не являлось частью антироссийской истерии».

Представители сербской оппозиции раскритиковали визит Вулина в Москву, поскольку вот-вот должно быть сформировано новое сербское правительство — долгожданное, после апрельских всеобщих выборов. Большинство считает, что его поездка в россию была организована Москвой как способ оказывать давление на Белград, чтобы Вулин вошел в новый кабинет.

Контекст

В сербском правительстве Вулин считается «московским человеком».

Вулин выступает за создание «Сербского мира», объединяющего всех сербов на Балканах под одним флагом во главе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Вулин ранее заявлял, что Сербии следует отказаться от своей цели членства в ЕС и вместо этого обратиться к Москве, и он часто критиковал соседей Сербии и их лидеров, называя их унизительными словами.

В прошлом году Вулин создал «рабочую группу» с николаем патрушевым, приспешником путина, для борьбы с «цветными революциями» — серией массовых протестов, которые иногда приводят к свержению режимов.

Сербские независимые СМИ сообщили, что на встрече в Москве в конце прошлого года Вулин передал патрушеву записи телефонных разговоров с белградского митинга представителей российской оппозиции. Оппозиционным группам было тяжело организовывать встречи в россии, поэтому они избрали Белград, поскольку им не нужна виза для въезда в Сербию.

Вскоре после этого некоторых из присутствовавших на митинге в Белграде арестовали в россии. Вулин неубедительно отрицал, что он передал кассеты патрушеву.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77