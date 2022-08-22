Детали

Сербский министр подчеркнул отказ Белграда присоединиться к западным санкциям против россии из-за ее войны в Украине.

Министр внутренних дел Александр Вулин, известный своей пророссийской и антизападной позицией, сказал лаврову, что «Сербия — единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не являлось частью антироссийской истерии».

Представители сербской оппозиции раскритиковали визит Вулина в Москву, поскольку вот-вот должно быть сформировано новое сербское правительство — долгожданное, после апрельских всеобщих выборов. Большинство считает, что его поездка в россию была организована Москвой как способ оказывать давление на Белград, чтобы Вулин вошел в новый кабинет.

Контекст

В сербском правительстве Вулин считается «московским человеком».

Вулин выступает за создание «Сербского мира», объединяющего всех сербов на Балканах под одним флагом во главе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Вулин ранее заявлял, что Сербии следует отказаться от своей цели членства в ЕС и вместо этого обратиться к Москве, и он часто критиковал соседей Сербии и их лидеров, называя их унизительными словами.

В прошлом году Вулин создал «рабочую группу» с николаем патрушевым, приспешником путина, для борьбы с «цветными революциями» — серией массовых протестов, которые иногда приводят к свержению режимов.

Сербские независимые СМИ сообщили, что на встрече в Москве в конце прошлого года Вулин передал патрушеву записи телефонных разговоров с белградского митинга представителей российской оппозиции. Оппозиционным группам было тяжело организовывать встречи в россии, поэтому они избрали Белград, поскольку им не нужна виза для въезда в Сербию.

Вскоре после этого некоторых из присутствовавших на митинге в Белграде арестовали в россии. Вулин неубедительно отрицал, что он передал кассеты патрушеву.