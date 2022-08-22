"Сербія — єдина держава Європи, яка не ввела санкції і не була частиною антиросійської істерії" - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Сербії зустрівся з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим у понеділок у Москві у рамках рідкісного візиту державного чиновника з Європи. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Сербський міністр підкреслив відмову Белграда приєднатися до західних санкцій проти росії через її війну в Україні.
Міністр внутрішніх справ Олександр Вулін, відомий своєю проросійською та антизахідною позицією, сказав лаврову, що «Сербія — єдина держава в Європі, яка не вводила санкції і не була частиною антиросійської істерії».
Представники сербської опозиції розкритикували візит Вуліна до Москви, оскільки ось-ось має бути сформований новий сербський уряд — довгоочікуваний, після квітневих загальних виборів. Більшість вважає, що його поїздка до росії була організована Москвою як спосіб чинити тиск на Белград, щоб Вулін увійшов до нового кабінету.
Контекст
У сербському уряді Вулін вважається «московською людиною».
Вулін виступає за створення «Сербського світу», який об'єднає всіх сербів на Балканах під одним прапором на чолі із президентом Сербії Олександром Вучичем.
Вулін раніше заявлял, що Сербії слід відмовитися від своєї мети членства в ЄС і замість цього звернутися до Москви, і він часто критикував сусідів Сербії та їхніх лідерів, називаючи їх принизливими словами.
Минулого року Вулін створив «робочу групу» з миколою патрушевим, поплічником путіна, для боротьби з «кольоровими революціями» — серією масових протестів, які іноді призводять до повалення режимів.
Сербські незалежні ЗМІ повідомили, що на зустрічі в Москві наприкінці минулого року Вулін передав патрушеву записи телефонних розмов із белградського мітингу представників російської опозиції. Опозиційним групам було важко організовувати зустрічі у росії, тому вони обрали Белград, оскільки їм не потрібна віза для в'їзду до Сербії.
Незабаром після цього деяких з присутніх на мітингу в Белграді заарештували в росії. Вулін непереконливо заперечував, що він передав касети патрушеву.