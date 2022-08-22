"Сербія — єдина держава Європи, яка не ввела санкції і не була частиною антиросійської істерії" - міністр

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Сербії зустрівся з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим у понеділок у Москві у рамках рідкісного візиту державного чиновника з Європи. Про це УНН пише з посиланням на АР.