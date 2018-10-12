Сербия победила Черногорию и закрепила лидирующее положение в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сборные Черногории и Сербии выяснили отношения в футбольном матче Группы 4 дивизиона С Лиги наций, сообщает корреспондент УНН.
Ближе к окончанию 20-минутки защитник черногорцев Стойкович руками свалил на газон Родича в собственной штрафной зоне.
Нападающий английского “Фулхэма” Митрович реализовал 11-метровый выстрел. Ближе к завершению противостояния все тот же Митрович оформил дубль и удвоил цифры на табло. О форварда защиту хозяев поля забыл в центре своей штрафной.
Отметим, что в другом противостоянии группы Румыния в гостях одолела Литву 2:1.
Добавим также, после трех сыгранных баталий в Группе 4 Сербия с 7-ю баллами идет первой, а Черногория с 4-мя — третья.