Сербія перемогла Чорногорію і закріпила лідируючу позицію в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Збірні Чорногорії та Сербії з’ясували стосунки у футбольному матчі Групи 4 Дивізіону С Ліги націй, повідомляє кореспондент УНН.
Ближче до закінчення 20-хвилинки оборонець чорногорців Стойкович руками звалив на газон Родіча у власній карній зоні.
Нападник англійського “Фулхема” Мітровіч реалізував 11-метровий постріл. Ближче до завершення протистояння все той же Мітровіч оформив дубль та подвоїв цифри на табло. Про форварда захист господарів поля забув у центрі своєї штрафної.
Зазначимо, що в іншому протистоянні групи Румунія в гостях здолала Литву 2:1.
Додамо також, після трьох зіграних баталій у Групі 4 Сербія з 7-ма балами йде першою, а Чорногорія з 4-ма — третя.