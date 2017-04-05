Сербы протестуют против избрания президентом А.Вучича

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67745 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108671 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166599 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122215 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120022 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114343 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105447 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107327 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103781 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157563 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сербы протестуют против избрания президентом А.Вучича

Сербы протестуют против избрания президентом А.Вучича

Киев  •  УНН

 • 11103 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Сербии продолжались протесты против избрания президентом страны действующего премьер-министра Вучич, передает УНН со ссылкой на AFP.

В протестных акциях приняли участие тысячи людей. В сообщении отмечается, что протестующие были преимущественно молодого возраста.

“Вучич мошенник, ты выиграл хитростями!”, — кричал толпа протестующих, которые прошли маршем по центру столицы Сербии Белграда.

Во главе процессии шли несколько барабанщиков. Протестующие дули в свистки и несли плакаты с надписями вроде “Долой” и “Ты — не мой президент”. Один из участников акции нос красный флаг с портретом Че Гевары.

Также, по информации местных СМИ, аналогичные демонстрации состоялись также во втором и третьем крупнейших городах Сербии — Нови-Сад, на севере страны, и Ниш на юге.

Напомним, что А.Вучич выиграл в первом туре президентских выборах, которые состоялись 2 апреля. Он набрал более 55 процентов голосов и официально станет президентом в конце мая.

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