Сербы протестуют против избрания президентом А.Вучича
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Сербии продолжались протесты против избрания президентом страны действующего премьер-министра Вучич, передает УНН со ссылкой на AFP.
В протестных акциях приняли участие тысячи людей. В сообщении отмечается, что протестующие были преимущественно молодого возраста.
“Вучич мошенник, ты выиграл хитростями!”, — кричал толпа протестующих, которые прошли маршем по центру столицы Сербии Белграда.
Во главе процессии шли несколько барабанщиков. Протестующие дули в свистки и несли плакаты с надписями вроде “Долой” и “Ты — не мой президент”. Один из участников акции нос красный флаг с портретом Че Гевары.
Также, по информации местных СМИ, аналогичные демонстрации состоялись также во втором и третьем крупнейших городах Сербии — Нови-Сад, на севере страны, и Ниш на юге.
Напомним, что А.Вучич выиграл в первом туре президентских выборах, которые состоялись 2 апреля. Он набрал более 55 процентов голосов и официально станет президентом в конце мая.