Серби протестують проти обрання президентом А.Вучича
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Сербії тривали протести проти обрання президентом країни чинного прем’єр-міністра Александара Вучича, передає УНН з посиланням на AFP.
У протестних акціях взяли участь тисячі людей. У повідомленні зазначено, що протестувальники були переважно молодого віку.
“Вучич шахрай, ти виграв хитрощами!”, — гукав натовп протестувальників, які пройшли маршем центром столиці Сербії Белграда.
На чолі процесії йшли кілька барабанщиків. Протестувальники дмухали у свистки та несли плакати з написами на кшталт “Геть” та “Ти — не мій президент”. Один із учасників акції ніс червоний прапор із портретом Че Гевари.
Також, за інформацією місцевих ЗМІ, аналогічні демонстрації відбулися також у другому та третьому найбільших містах Сербії — Новий Сад, що на півночі країни, та Ниш, що на півдні.
Нагадаємо, що А.Вучич виграв у першому турі президентські вибори, які відбулися 2 квітня. Він набрав понад 55 відсотків голосів та офіційно стане президентом наприкінці травня.