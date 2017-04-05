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Серби протестують проти обрання президентом А.Вучича

Серби протестують проти обрання президентом А.Вучича

Київ • УНН

 • 11107 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Сербії тривали протести проти обрання президентом країни чинного прем’єр-міністра Александара Вучича, передає УНН з посиланням на AFP.

У протестних акціях взяли участь тисячі людей. У повідомленні зазначено, що протестувальники були переважно молодого віку.

“Вучич шахрай, ти виграв хитрощами!”, — гукав натовп протестувальників, які пройшли маршем центром столиці Сербії Белграда.

На чолі процесії йшли кілька барабанщиків. Протестувальники дмухали у свистки та несли плакати з написами на кшталт “Геть” та “Ти — не мій президент”. Один із учасників акції ніс червоний прапор із портретом Че Гевари.

Також, за інформацією місцевих ЗМІ, аналогічні демонстрації відбулися також у другому та третьому найбільших містах Сербії — Новий Сад, що на півночі країни, та Ниш, що на півдні.

Нагадаємо, що А.Вучич виграв у першому турі президентські вибори, які відбулися 2 квітня. Він набрав понад 55 відсотків голосів та офіційно стане президентом наприкінці травня.

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