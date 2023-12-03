Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай
Киев • УНН
Пять сенаторов от Республиканской партии во главе с Марко Рубио призвали президента Байдена запретить поездки между США и Китаем из-за всплеска респираторных заболеваний в Китае. Китай отвергает эти опасения, называя их "злонамеренными выдумками"
Пять сенаторов-республиканцев во главе с Марко Рубио попросили администрацию президента Джо Байдена запретить путешествия в Китай из-за всплеска случаев респираторных заболеваний в Китае, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Пять сенаторов-республиканцев во главе с Марко Рубио попросили администрацию президента Джо Байдена запретить путешествия между Соединенными Штатами и Китаем после всплеска случаев респираторных заболеваний в Китае.
Мы должны немедленно ограничить путешествия между Соединенными Штатами и Китаем, пока не узнаем больше об опасности, которую представляет эта новая болезнь
Соединенные Штаты внимательно следят за ростом респираторных заболеваний в Китае.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ успокаивает: "необычных" инфекций в Китае не обнаружили
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгуй сказал в ответ на письмо Рубио: "Соответствующие утверждения являются чисто недоброжелательными выдумками. Китай решительно выступает против них".
Мария Ван Керкхове, исполняющая обязанности директора департамента ВОЗ по готовности к эпидемиям и пандемиям и предотвращению, заявила, что в начале этой недели рост, по-видимому, вызван ростом количества детей, заразившихся патогенными микроорганизмами, которых они избегали в течение двух лет ограничений в отношении COVID-19.
Напомним
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая подробную информацию о росте числа респираторных заболеваний и сообщила о кластерах пневмонии у детей, что ее китайский офис назвал "рутинной" проверкой.
Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай
Пять сенаторов от Республиканской партии во главе с Марко Рубио призвали президента Байдена запретить поездки между США и Китаем из-за всплеска респираторных заболеваний в Китае. Китай отвергает эти опасения, называя их "злонамеренными выдумками"
Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине
Отчеты британской разведки подчеркивают решающую роль российских систем ПВО "Тор" и "Панцирь" в противодействии украинским беспилотникам, отмечая человеческую выносливость, с которой сталкиваются экипажи систем "Тор".
ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш
Украинские войска ответили российским военным, которые казнили двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, а Виталий Барабаш сообщил, что все нападавшие были ликвидированы.
Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предоставил статистику зарубежных поездок народных депутатов, на фоне жалоб нардепов об отмене их зарубежных поездок.
Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование
Украина начала досудебное расследование по факту расстрела российскими военными безоружных украинских военнослужащих, поскольку это является нарушением Женевских конвенций и считается тяжким преступлением.
Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов
395 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за мокрого снега; для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.
Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область
Российские войска нанесли удары по 86 населенным пунктам в Запорожской области 2 декабря, используя беспилотники и артиллерию. О жертвах не сообщалось.
В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали
Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.
В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО
Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.
СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами
Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.