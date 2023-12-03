Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай

Пять сенаторов-республиканцев во главе с Марко Рубио попросили администрацию президента Джо Байдена запретить путешествия в Китай из-за всплеска случаев респираторных заболеваний в Китае, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пять сенаторов-республиканцев во главе с Марко Рубио попросили администрацию президента Джо Байдена запретить путешествия между Соединенными Штатами и Китаем после всплеска случаев респираторных заболеваний в Китае.

Мы должны немедленно ограничить путешествия между Соединенными Штатами и Китаем, пока не узнаем больше об опасности, которую представляет эта новая болезнь - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты внимательно следят за ростом респираторных заболеваний в Китае.

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Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгуй сказал в ответ на письмо Рубио: "Соответствующие утверждения являются чисто недоброжелательными выдумками. Китай решительно выступает против них".

Мария Ван Керкхове, исполняющая обязанности директора департамента ВОЗ по готовности к эпидемиям и пандемиям и предотвращению, заявила, что в начале этой недели рост, по-видимому, вызван ростом количества детей, заразившихся патогенными микроорганизмами, которых они избегали в течение двух лет ограничений в отношении COVID-19.

Напомним

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая подробную информацию о росте числа респираторных заболеваний и сообщила о кластерах пневмонии у детей, что ее китайский офис назвал "рутинной" проверкой.