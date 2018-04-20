Сенат США назначил нового директора NASA

Брайденстайн назвал свое назначение “честью”. “Я очень благодарен, что мне дали эту возможность, и я снова благодарю президента Дональда Трампа и вице-президенту Майкла Пенса за их доверие. Я жду с нетерпением возможности работать с выдающейся командой NASA, чтобы воплотить в жизнь видение президента относительно американского лидерства в космосе”, — заявил новый глава NASA.

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Нового главу NASA также поздравил Майкл Пенс. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, под новым руководством “Америка будет снова лидером космоса”. “Мы ждем с нетерпением начала работы с Брайденстайном, чтобы восстановить наследие Америки как лидера в космосе, которое является неотъемлемой частью нашей национальной безопасности и процветания”, — написал Пенс.

Как сообщается на личном сайте Брайденстайна, он стал конгрессменом в 2012 году. Кроме того, он был членом комитета по вооруженным силам, науки, космоса и технологий. Ранее он служил в морской авиации в течение девяти лет.

Напомним, американская компания SpaceX в ночь на четверг запустила с мыса Канаверал в американском штате Флорида ракету-носитель Falcon 9, чтобы вывести на орбиту космический телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.