Сенат США назначил нового директора NASA

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 14491 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 35368 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 60461 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 75097 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 100536 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 137649 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 104382 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134248 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187207 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283602 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 148095 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 137320 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 118995 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 164146 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110008 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110160 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 164284 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 406384 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 364811 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 449543 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 12291 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12878 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23223 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33722 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39677 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Сенат США назначил нового директора NASA

Киев • УНН

 • 14586 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сенат США утвердил конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.

Сенат США назначил нового директора NASA

Брайденстайн назвал свое назначение “честью”. “Я очень благодарен, что мне дали эту возможность, и я снова благодарю президента Дональда Трампа и вице-президенту Майкла Пенса за их доверие. Я жду с нетерпением возможности работать с выдающейся командой NASA, чтобы воплотить в жизнь видение президента относительно американского лидерства в космосе”, — заявил новый глава NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA показали фантастические кадры Северного полюса Юпитера

Нового главу NASA также поздравил Майкл Пенс. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, под новым руководством “Америка будет снова лидером космоса”. “Мы ждем с нетерпением начала работы с Брайденстайном, чтобы восстановить наследие Америки как лидера в космосе, которое является неотъемлемой частью нашей национальной безопасности и процветания”, — написал Пенс.

Как сообщается на личном сайте Брайденстайна, он стал конгрессменом в 2012 году. Кроме того, он был членом комитета по вооруженным силам, науки, космоса и технологий. Ранее он служил в морской авиации в течение девяти лет.

Напомним, американская компания SpaceX в ночь на четверг запустила с мыса Канаверал в американском штате Флорида ракету-носитель Falcon 9, чтобы вывести на орбиту космический телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости МираТехнологии
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88