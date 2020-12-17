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Сенат Франции требует разработать программу возвращения культурных ценностей Африке, но "не по первому же требованию"

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Власти Франции должны тщательно продумать и разработать политику возвращения культурных ценностей странам Африки. Об этом говорится в представленном в среду вечером докладе специальной информационной комиссии верхней палаты французского парламента, пишет УНН.

Сенат Франции требует разработать программу возвращения культурных ценностей Африке, но "не по первому же требованию"

Доклад был опубликован накануне предстоящего в четверг голосования в Сенате по закону о реституции Бенину 26 вывезенных с этой территории в колониальные времена статуэток, а также о возвращении Сенегалу ценной старинной сабли.

Сенаторы, однако, обеспокоены не только вопросом справедливой реституции похищенных ценностей, они считают необходимым, чтобы такие ценности возвращались в строго обоснованных случаях, а не по первому же требованию африканских стран.

Так, в ходе пресс-конференции центрист Лоран Лафон, глава сенатской комиссии по культуре, выразил озабоченность тем, что зачастую культурные ценности возвращаются по линии МИД при визитах во Францию важных африканских политиков. “В таких случаях зачастую дипломатические соображения преобладают над научными”, — подчеркнул в этой связи Лафон. По данным агентства AFP, сенаторы крайне негативно восприняли то, что в ноябре этого года власти Франции без какой-либо огласки передали Мадагаскару корону королевы Ранавалуны III (1861-1917 годы), хранившейся в парижском Музее армии.

Эта корона, изготовленная из золоченого цинкового листа, имеет для этой страны большую историческую ценность. Она является парадной, и именно ее королева надевала при оглашении своих важнейших решений. Ранавалуна III в период с 1883 по 1897 год возглавляла в Королевстве Мадагаскар движение сопротивления, направленное против французских колонизаторов.

По мнению сенатора Катрин Морен-Десайи, “Министерство культуры Франции полностью находится под пятой дипломатической группы Елисейского дворца” в вопросе о реституции. “До чего мы докатимся, если и далее в рамках визита президента Франции Эмманюэля Макрона коллекционные ценности будут передаваться в качестве дипломатических подарков?” — задается вопросом женщина-сенатор. По ее мнению, во Франции “надлежит разработать и применять демократический, транспарентный и научно обоснованный метод, который позволит политическим властям принимать в данной сфере правильные решения”.

В сенатском докладе в этой связи выдвигается полтора десятка предложений, в частности о привлечении ученых, представителей африканских стран, к инвентаризации соответствующих коллекций французских музеев. Также рекомендовано значительно увеличить размер выделяемых музеям Франции финансовых средств, а также человеческих ресурсов для проведения на должном уровне исследований происхождения экспонатов. Сенаторы считают необходимым, чтобы в случае реституции культурных ценностей во Франции создавались их точные копии, в том числе и цифровые.

Справка: в докладе приводятся сведения о том, что, кроме Бенина, запросы Франции на возвращение экспонатов направили еще шесть стран — Сенегал, Кот-д’Ивуар, Чад, Мали, Эфиопия и Мадагаскар. Курс на реституцию Африке похищенных в колониальные времена ценностей был объявлен самим президентом Франции Эмманюэлем Макроном три года назад в речи, произнесенной в Уагадугу (столица Буркина-Фасо).

После принятия закона Франция должна вернуть похищенные ценности в течение года. Однако это касается только бенинских статуэток, так как саблю уже вернули Сенегалу, не дожидаясь одобрения закона. Статуэтки же до сих пор хранятся в этнографическом музее имени Жака Ширака, расположенном на парижской набережной Бранли. Бенин требует их возвращения с 1994 года.

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