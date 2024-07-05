Семья заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, который был освобожден из российского плена, выехала из временно оккупированного Крыма на подконтрольную территорию Украины. Сегодня вечером Джелял сможет их увидеть впервые после освобождения из плена, в котором находился с 2021 года. Об этом Джелял сообщил в комментарии Суспільному, пишет УНН.

"Семья Наримана Джеляла покинула оккупированный Крым - его жена Левиза и четверо детей направляются на подконтрольную территорию. Сегодня вечером Джелял ожидает их увидеть впервые после освобождения из плена", - сообщил Суспільному Джелял.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что все меры, которые были приняты в целях безопасности членов семьи Наримана, остались позади.

"С завтрашнего утра Нариман планирует прежде всего лично связаться с теми журналистами, которые направили ему в эти дни запросы на общение", - сообщил Чубаров.

Напомним

В конце июня Украине удалось вернуть из российского плена еще десять людей. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.