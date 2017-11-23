Семикратная чемпионка мира пропустит старт Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Титулованная немецкая биатлонистка и действующая обладательница Кубка мира Лаура Дальмайер с помощью страницы в Facebook объявила о пропуске первых гонок нового сезона Кубка мира, передает УНН.
Причиной пропуска старта сезона стала болезнь немки.
"Жизнь красочное и полное сюрпризов. На прошлой неделе я с большим нетерпением готовилась к началу сезона в Эстерсунде. Но теперь я простудилась, и первые гонки придется отложить", - говорится в записи спортсменки.
Примечательно, что в прошлом сезоне Дальмайер завоевала одну "золотую" и две серебряные медали на гонках в Эстерсунде.
Заметим, что этап Кубка мира в Швеции стартует двумя эстафетами 26 ноября.
Справка УНН: 24-летняя Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона 2016/17 годов и трехкратной чемпионкой среди юниоров. Также немка единственная биатлонистка за всю историю, которая выиграла 5 золотых медалей на одном чемпионате мира и завоевала награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд (Холменколлен, 2016 и Хохфильцен 2017).