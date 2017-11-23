Семикратна чемпіонка світу пропустить старт Кубку світу з біатлону

Причиною пропуску старту сезону стала хвороба німкені.

"Життя барвисте і повне сюрпризів. Минулого тижня я з великим нетерпінням готувалася до початку сезону в Естерсунді. Але тепер я застудилася, і перші гонки доведеться відкласти", - йдеться у записі спортсменки.

Примітно, що у минулому сезоні Дальмайєр виборола одну "золоту" та дві срібні медалі на гонках в Естерсунді.

Зауважимо, що етап Кубку світу в Швеції стартуватиме двома естафетами 26-го листопада.

Довідка УНН: 24-річна Дальмайєр є семикратною чемпіонкою світу, володаркою Кубку світу сезону 2016/17 років та триразовою чемпіонкою серед юніорів. Також німкеня єдина біатлоністка за всю історію, яка виграла 5 золотих медалей на одному чемпіонаті світу і завоювала нагороди в усіх особистих гонках на двох чемпіонатах світу поспіль (Холменколлен, 2016 і Хохфільцен 2017).