Селяне сокращают объемы продаж свиней на убой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 года сельскохозяйственные предприятия Украины реализовали на убой 467,1 тыс. т свинины в живом весе. По сравнению с соответствующим периодом 2016-го наблюдается уменьшение указанного показателя на 5,1% (25 тыс. т). Об этом сообщает аналитический отдел Ассоциации "Свинари Украины" (АСУ), передает УНН.
"Ощутимо предложение живца свиней сократилось в Запорожской, Полтавской и Харьковской областях - почти на 24 тыс. т суммарно. При этом, за январь-ноябрь совокупные объемы выращивания свинины сельскохозяйственными предприятиями в этих регионах сократилось на почти 32 тыс. т", - уточнили в АСУ.
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В Ассоциации добавили, что сокращение поголовья более чем на 8% по сравнению с прошлым годом фиксируют и у населения, и в промышленном секторе.
"В частности, по состоянию на 1 декабря общее количество свиней в Украине сократилось до 6,5 млн голов, а из них почти 52%, или 3,37 млн голов, удерживают сельскохозяйственные предприятия", - добавили специалисты.
Напомним, что среди причин сокращения поголовья свиней эксперты называют эпидемию АЧС, которая уже третий год подряд не уходит из Украины. Болезнь нанесла миллиардных убытков, как фермерам, так и государству в целом.
В несостоятельности адекватно реагировать на вызовы АЧС профессиональная среда обвиняет Госпродпотребслужбу. Чиновников критикуют за непрофессиональный подход, неспособность предупредить случаи АЧС, неэффективность мер реагирования на вспышки и тому подобное.
Добавим, что с начала года в Украине зафиксировано уже более 140 вспышек болезни.