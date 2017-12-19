Селяни скорочують обсяги продажу свиней на забій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 11 місяців 2017 року сільськогосподарські підприємства України реалізували на забій 467,1 тис. т свинини живою вагою. Порівняно з відповідним періодом 2016-го спостерігається зменшення вказаного показника на 5,1% (25 тис. т). Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації "Свинарі України" (АСУ), передає УНН.
“Найвідчутніше пропозиція живця свиней скоротилася у Запорізькій, Полтавській та Харківській областях - майже на 24 тис. т сумарно. При цьому, за січень-листопад сукупні обсяги вирощування свинини сільськогосподарськими підприємствами у цих регіонах скоротилося на майже 32 тис. т”, - уточнили в АСУ.
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В Асоціації додали, що скорочення поголів’я більш ніж на 8% у порівнянні з минулим роком фіксують і у населення, і у промисловому секторі.
“Так, станом на 1 грудня загальна кількість свиней в Україні скоротилася до 6,5 млн голів, а з них майже 52%, або 3,37 млн голів, утримують сільськогосподарські підприємства”, - додали фахівці.
Нагадаємо, що серед причин скорочення поголів’я свиней експерти називають епідемію АЧС, яка вже третій рік поспіль не йде з України. Хвороба завдала мільярдних збитків, як фермерам, так і державі в цілому.
У неспроможності адекватно реагувати на виклики АЧС фахове середовище звинувачує Держпродспоживслужбу. Чиновників критикують через непрофесійний підхід, нездатність попередити випадки АЧС, недієвість заходів реагування на спалахи тощо.
Додамо, що з початку року в Україні зафіксовано вже понад 140 спалахів хвороби.