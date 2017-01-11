Поселкового голову в Сумской области поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Сумской области поселковый голова "погорел" на взятке в десять тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, 50-летний председатель поселкового совета требовал неправомерную выгоду от местного жителя за предоставление разрешения на проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселкового совета.
На территории поселкового совета, учитывая местный ландшафт, было предложено организовать спортивно-массовые мероприятия областного уровня. За разрешение на проведение таких мероприятий поселковый голова потребовал от организаторов спортивных соревнований десять тысяч гривен неправомерного вознаграждения. Для получения средств чиновник привлек своего товарища из города Сумы.
Посредника полиция задержала во время передачи денег. Поняв об их назначении, сумчанин во всем признался правоохранителям.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Должностному лицу грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.