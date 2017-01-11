Селищного голову Сумщини спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Сумщині селищний голова "погорів" на хабарі у десять тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Так, 50-річний голова селищної ради вимагав неправомірну вигоду від місцевого мешканця за надання дозволу на проведення культурно-масових заходів на території селищної ради.
На території селищної ради, враховуючи місцевий ландшафт, було запропоновано організувати спортивно-масові заходи обласного рівня. За дозвіл на проведення таких заходів селищний голова почав вимагати від організаторів спортивних змагань десять тисяч гривень неправомірної винагороди. Для отримання коштів чиновник задіяв свого товариша з міста Суми.
Посередника поліція затримала під час передачі грошей. Зрозумівши про їх призначення, сумчанин у всьому зізнався правоохоронцям.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Посадовцю загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.