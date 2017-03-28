Поселкового голову будут судить за организацию псевдореферендуму в Донецкой области

Установлено, что 7 мая 2014 чиновник внес в повестку дня вопрос о проведении на территории пгт Мироновский референдума о признании террористической организации "ДНР" и в дальнейшем лично положительно проголосовал за решение Мироновской поселкового совета о проведении незаконного референдума.

При этом глава пообещал содействие проведению незаконного референдума, а именно предоставлением помещений для обустройства так называемых избирательных участков и подписанием соответствующего решения, организации через представителей террористов "ДНР" выездных комиссий для голосования, установления времени работы так называемых избирательных участков и разъяснения гражданам порядка участия в незаконном референдуме.

На основании подписанного поселковым головой решение о выделении помещения коммунальной собственности, а именно Мироновского дворца культуры, для проведения голосования было организовано и проведено незаконное референдум.

В декабре прошлого года прокуратура Донецкой области сообщила голове пгт Мироновский о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Расследование завершено, обвинительное заключение по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, трем "прокурорам ЛНР" грозит 15 лет тюрьмы за участие в деятельности террористической организации.