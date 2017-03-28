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Селищного голову судитимуть за організацію псевдореферендуму на Донеччині

Київ • УНН

 • 7891 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. На Донеччині судитимуть селищного голову смт Миронівський, який організував проведення незаконного  референдуму. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Установлено, що 7 травня 2014 року посадовець вніс до порядку денного питання щодо проведення на території смт Миронівський референдуму про визнання терористичної організації “ДНР” та в подальшому особисто позитивно проголосував за рішення Миронівської селищної ради про проведення незаконного референдуму.

При цьому голова пообіцяв сприяння проведенню незаконного референдуму, а саме наданням приміщень для облаштування так званих виборчих дільниць та підписанням відповідного рішення, організації через представників терористів “ДНР” виїзних комісій для голосування, встановлення часу роботи так званих виборчих дільниць та роз’яснення громадянам порядку участі в незаконному референдумі.

На підставі підписаного селищним головою рішення щодо виділення приміщення комунальної власності, а саме Миронівського палацу культури, для проведення голосування було організовано та проведено незаконний референдум.

В грудні минулого року прокуратура Донецької області повідомила голові смт Миронівський про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, трьом “прокурорам ЛНР” загрожує 15 років ув’язнення за участь у діяльності терористичній організації.

Українські Національні Новини

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