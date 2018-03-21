Секс-скандал в Госдуме: комитет по этике не увидел нарушений в действиях Слуцкого
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий пришел с опозданием на 45 минут на заседание комиссии Госдумы по этике, который проходил в связи с обвинениями его в домогательствах, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как сообщают СМИ, сама же комиссия по этике не нашла "нарушений поведенческих норм" в действиях депутата Слуцкого, а журналисткам, которые обвинили его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.
Напомним, ранее о домогательствах со стороны Слуцкого сообщили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова.
В ответ в Госдуме посоветовали журналисткам "одеваться поприличнее", не приходить в парламент, если им страшно, и даже поменять работу.