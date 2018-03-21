Секс-скандал у Держдумі: комітет з етики не побачив порушень у діях Слуцького
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький прийшов із запізненням на 45 хвилин на засідання комісії Держдуми з етики, який проходив у зв’язку зі звинуваченнями його у домаганнях, передає УНН з посиланням на РІА "Новости”.
Як повідомляють ЗМІ, сама ж комісія з етики не знайшла “порушення поведінкових норм” в діях депутата Слуцького, а журналісткам, які звинуватили його в домаганнях, запропонувала звернутися до правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше про домаганнях з боку Слуцького повідомили продюсер телеканалу “Дождь” Дарина Жук, заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе і журналістка Бі-бі-сі Фаріда Рустамова.
У відповідь в Держдумі порадили журналісткам “одягатися пристойніше”, не приходити в парламент, якщо їм страшно, і навіть поміняти роботу.