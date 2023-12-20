Сейм Польши создал следственный комитет для расследования коррупционного "визового скандала"

Сейм Польши нового созыва создал специальный комитет для расследования так называемого визового скандала. Об этом со ссылкой на канцелярию Сейма, передает УНН.

Детали

Вечером, 19 декабря, Сейм 259 голосами одобрил резолюцию о создании следственного комитета для расследования так называемого визового скандала в составе 11 депутатов.

Против проголосовали 79 депутатов ("ПиС" и Kukiz'15), один из "Конфедерации" воздержался, а более сотни депутатов бывшей партии власти "Право и справедливость" проигнорировали голосование.

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Следственный комитет уполномочен исследовать законность, систематичность случаев легализации пребывания иностранцев на территории Польши в период с 12 ноября 2019 года до 30 ноября 2023 года и связанные с этим случаи злоупотребления, халатности и упущений.

Дополнение

От "ПиС" неудачно пытались подать поправку, которая бы включила в задачу комиссии исследовать "распространение ложной информации в медиа" по этому вопросу, что "могло повлиять на результаты парламентских выборов и навредило международной репутации Республики Польской". Кроме того, депутаты отклонили попытку расширить временные рамки расследования (с 2007 года).

Контекст

Речь идет о выявленных случаях предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. Осенью польская прокуратура сообщила о подозрении семи действующим и бывшим чиновникам.

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"Визовый скандал" начался в сентябре 2023 года, когда польские СМИ опубликовали расследование об увольнении заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который отвечал за консульские и визовые вопросы.

Напомним,

Польский суд признал 14 человек из Украины, Беларуси и России виновными в шпионаже в пользу рф, приговорив их к 6 годам лишения свободы и наложив штрафы. Еще два дела будут рассматриваться отдельно.